Mücadele yılıydı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 2019 yılında milli birlik ve dayanışma ruhunun canlandığını, darbecilerle ve teröristlerle dişe diş mücadele verildiğini belirtti.

Yeni yıl mesajında Yozgatlılara seslenen Ferhat Altan,

"Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2019 yılı aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadeleye vesile olmuştur.

Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir.

Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir.

Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2020’da düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir.

Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir.

Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Türkiye’nin önünü kesemeyecek, milli kenetlenmeye zarar veremeyecektir.2020 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşlarımızın en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Vatan ve Bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.

Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla; tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum" diye konuştu.