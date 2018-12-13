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Mücadele Grubu toplandı

YOZGAT’ta Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grubu toplantısı, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında yapıldı.

Mücadele Grubu toplandı

YOZGAT’ta Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grubu toplantısı, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında yapıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Mücadele Grubu toplandı

Toplantıda, Yozgat Tütün İl Eylem Planı hazırlıkları, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, Alkol, Davranışsal Bağımlılıklar ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının sadece zabıtanın, kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığı, bütün kurumların ve vatandaşların da görevi olduğunun altı çizildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele ve diğer konularla ilgili yürütülen çalışmalar ele alındı

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