Mücadele Grubu toplandı

Toplantıda, Yozgat Tütün İl Eylem Planı hazırlıkları, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, Alkol, Davranışsal Bağımlılıklar ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının sadece zabıtanın, kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığı, bütün kurumların ve vatandaşların da görevi olduğunun altı çizildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele ve diğer konularla ilgili yürütülen çalışmalar ele alındı