MTTB’den ziyaret

Rektör Karadağ, ülkenin kendini sürekli geliştiren, çalışkan, üretken ve milli şuura sahip gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Milli ve manevi değerli merkeze alan vakıf ve derneklerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Karadağ, ‘’Çağın bilgi birikimini kuşanmış, milli ve manevi değerlerle yetişen istikbalimiz olan gençlerimize her alanda ihtiyacımız var. Milli Türk Talebe Birliği asırlık bir geçmişe sahip bir talebe ocağıdır. Milli Türk Talebe Birliği gibi adında milli kavramı geçen ve milli ruh taşıyan bir oluşum içerisinde üniversitemiz öğrencilerinin ve mezun gençlerimizin yer alması bizim için memnuniyet verici. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum” dedi. Yozgat İl Temsilciliği görevine atanan Muhammed Emin Yurdusever de birlik olarak yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında Karadağ'ı bilgilendirdi.