MTTB’den konferans

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ertem tarafından ‘Zaman Yönetimi’ isimli konferans ilgi gördü. MTTB Yozgat Şube Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, ‘’Genç kardeşlerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Lise Teşkilatımızın kuruluşuyla birlikte geniş bir alana sahip olan Ortaöğretim kolumuz faaliyetlerini önümüzdeki günlerde ilçelere taşıyarak, nitelikli bir gençliğin yetiştirilmesi adına elinden geleni yapacaktır’’ dedi. Dr. Mehmet Ertem de ‘’Gençlerimizin heyecanı bizlere heyecan veriyor. Bu tarz programlarda bulunmak katkı sağlamak bizleri de gururlandırıyor’’ ifadelerini kullandı.