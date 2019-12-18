Modernleşmede Tolerans Konuşuldu

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fikret Yılmaz, katılımcılara Modernleşmede Toleransın Önemi konulu konferans verdi. Konuşmacı Fikret Yılmaz, toplumda tolerans ile hoşgörünün birbiriyle karıştırıldığını, tolerans ile hoşgörünün aynı şey olmadığını anlattı. Batı dünyasında tolerans ile ilgili yapılan çalışmalar ve fikir adamlarının eserleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, batı literatüründen bize gelen tolerans sözcüğünün hoşgörü olarak çevrilmesinin doğru olmadığının altını çizdi. İkisi arasındaki farklılığı felsefi, sosyolojik, kültür ve inanç bağlamında anlatan Yılmaz, konferansını katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sonlandırdı. Beyder Başkanı Aydoğan Bilir, Fikret Yılmaz’a teşekkür ederek günün anısına plaket takdiminde bulundu.



