Yozgat’ta önceki yıllarda gerçekleştirilen Sürmeli Festivali ve Tarım Fuarı’nın ardından bu yıl ilk kez ‘Evliliğe hazırlık Mobilya ve Yapı Fuarı’ açıldı.

Cumartesi gününe kadar devam edecek olan Fuarın açılışı Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile davetliler tarafından açıldı. Oda Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Evlilik Hazırlıkları Mobilya Yapı Fuarı’nda, düğün, çeyiz, gelinlik, damatlık, mobilya başta olmak üzere, ev tekstili, beyaz eşya, zücaciye, ayakkabı, çanta, davetiye, düğün salonları ve yapı dekorasyon gibi evlilik sırasında çiftlerin ihtiyaç duydukları tüm eşyaların yer aldığını söyledi. Yozgat’ta bu yıl ilk kez düzenlenen fuarın Yozgat Fuar Alanı’ndaki kapalı alanın kullanıldığını kaydeden Çelik, 3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftlerin aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabileceklerini, fiyat karşılaştırması yapabileceklerini anlattı. Yozgat Valisi Polat da, bu tip organizasyonların Yozgat ekonomisine ve sosyal hayatına da önemli katkı yapacağını bildirdi. Konuşmaların ardından açılış yapıldı, davetliler stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı. İhsan Çelikkaya