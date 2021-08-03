Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.36
ALTIN
495.11
DOLAR
8.4240
STERLİN
11.7798
EURO
10.0331

MOBİLİZE YARDIM

Ülkenin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının başından bu yana afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, sıcak yemek, hijyen ve gıda malzemesi, yatak, battaniye, su tankı, giyim yardımları yaparken uzman ekipleriyle psikososyal destek çalışmaları da yürütüyor.

03 Ağustos 2021 Salı 00:53
MOBİLİZE YARDIM

Kızılay, evlerinden ayrılmayan afetzedelerin ise ihtiyaçlarını mobil ekipleriyle karşılıyor.
Kızılay’ın şubeleri, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan ekipleri, orman yangınları sonucu mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şehirler ve noktalarda yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yangınların ilk anından bu yana söndürme çalışması yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara kumanya, sıcak yemek, gıda malzemeleri ile beslenme ihtiyacını karşılarken yatak, battaniye ve giyim gibi ihtiyaç malzemelerini de ulaştırıyor. Günlük su ihtiyacının giderilmesi için su tankı yardımı ve yangını söndürmeye çalışırken küçük yaralanmalar yaşayan görevlilere ilk yardım müdahalesi de yapan Kızılay ekipleri, afetin psikolojik etkilerinin azaltılması noktasında da çalışarak psikososyal destek faaliyetlerinde de bulunuyor. Su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği veren Kızılay, yangın bölgelerindeki 9 mobil beslenme aracı, 1 sahra mutfağı ve bölgelerde bulunan aşevleriyle birlikte Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları, bölgedeki oteller ve özel kuruluşların kapasitelerini de koordine ederek beslenme hizmeti sağlıyor. Afetzedelere yardım etmek isteyen hayırseverlerin Kızılay’a yaptığı bağışlarda yapılan ihtiyaç tespitleriyle birlikte yangınzedelerin bulunduğu bölgelere ulaştırılıyor.  Gonulluol.org’a kayıt olarak afet bölgesinde çalışan Kızılay’ın güçlü gönüllü teşkilatı, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için de hazırlıklarına başladı. Kızılay gönüllüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi ve çoğaltılması için de seferber olacak. Yerleşim yerlerine uzak olan yurdun diğer bölgelerindeki orman yangınlarına karşın da hazır olan Kızılay gelişmeleri yakından takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
MOBİLİZE YARDIM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKONOMiYE KENEViR KATKISI
EKONOMiYE KENEViR KATKISI
JANDARMA KIRSALA iNDi
JANDARMA KIRSALA iNDi
Eyleme Yozgat’tan katılım
Eyleme Yozgat’tan katılım
Gençlere yönelik Eğitim çalışması
Gençlere yönelik Eğitim çalışması
Çiftçilerden Dayanışma Örneği
Çiftçilerden Dayanışma Örneği
Su arama çalışmalarına devam ediliyor
Su arama çalışmalarına devam ediliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim