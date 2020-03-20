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Mobil Uygulama yolda

ÇEKEREK Belediyesi tarafından hazırlanan, halkın ihtiyaç duyabileceği bilgilerin bir arada sunulduğu mobil uygulamasının yakın bir gelecekte ‘App Store ve Google Play Store’da yayına gireceği bildirildi.

20 Mart 2020 Cuma 03:17
Mobil Uygulama yolda

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Belediyesi hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmesi amacıyla, faaliyetler hakkında vatandaşları bilgilendirmek istediklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Bu veri akışını güçlendirmek amacıyla Belediyemiz adına bir uygulama geliştirdik. Belediyemiz ve faaliyetlerimizi takip edebilecekleri Haberler, Projeler, Etkinlikler ve Duyurular alanları bulunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde devam eden ihaleleri takip edebileceklerdir. Ayrıca vatandaşlarımız uygulama üzerinden taleplerini gönderebilir ve bizimle iletişime geçebilirler’’ dedi. Başkan Çakır, korona virüs tedbirleri kapsamında hızlandırdıkları uygulamanın kısa bir süre sonra aktif hale geleceğini, vatandaşların Cep Telefonundan her türlü hizmetten kolaylıkla istifade edeceklerini anlattı. 

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Mobil Uygulama Yolda
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