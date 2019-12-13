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Mobil uygulama yayında

AKDAĞMADENİ Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım atarak, belediye çalışmalarına dair haberler, borç sorgulama, şehir rehberi, tarihi ve kültürel değerler, doğal güzellikler, ilçeye dair her konuda bilginin alınabileceği IOS ve android uygulamalarını yayınladı.

Mobil uygulama yayında

AKDAĞMADENİ Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım atarak, belediye çalışmalarına dair haberler, borç sorgulama, şehir rehberi, tarihi ve kültürel değerler, doğal güzellikler, ilçeye dair her konuda bilginin alınabileceği IOS ve android uygulamalarını yayınladı.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Mobil uygulama yayında

Mobil uygulamanın faaliyete geçtiği haberini veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Belediyesi’ni halkın kolay ulaşımına açmak için her tür imkanı kullandıklarını söyledi. Yalçın, ‘’Artık günümüz teknolojisini de takip etmemiz gerekiyor. Akdağmadeni Belediyesi de çağın getirdiği değişimlere ayak uydurmak amacıyla ‘Akdağmadeni Belediyesi’ telefon uygulamasını yayınlamış bulunmaktadır’’ dedi. İçerik olarak özellikle ilçenin Tarihi ve Kültürel değerlerinin anlatıldığını vurgulayan Başkan Yalçın, ‘’Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla teknolojik altyapı yatırımlarına da önem veriyoruz. Yayınlamış olduğumuz mobil uygulama sürekli olarak geliştirilerek vatandaşlarımızın istek ve önerileri doğrultusunda sürekli güncellenecektir’’ diye konuştu. 

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Mobil Uygulama Yayında
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