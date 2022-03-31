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Misafir gibi karşılamak

Yozgat Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen Çarşamba Sohbetlerinde bu hafta ‘Ramazan Ayını Misafir Gibi Karşılamak’ konusu ele alındı.

31 Mart 2022 Perşembe 00:05
Misafir gibi karşılamak

Yozgat Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile hazırlanan programda İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından ‘Ramazan Ayını Misafir Gibi Karşılamak’ konusu hakkında bilgi verildi.  Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen programda Uzuner, ramazan ayının önemine değindi. Ramazan ayının dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmiş bir ay olduğunun altını çizen Uzuner, “Ramazan ayı on bir ayın sultanıdır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Onun bu kutsiyet ve fazileti Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde belirtilmiştir. Peygamberimiz bu aydan söz ederken, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur.", buyurmuştur. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum, o da şudur: Yılın ayları ile gün ve geceleri, zamanın dilimleri olmak itibariyle aynıdır, aralarında bir fark yoktur. Ancak önemli bazı dini ve milli olayların meydana geldiği zaman dilimleri diğerlerine göre farklıdır. İşte ramazan da böyledir. Bu ayda meydana gelen olaylara baktığımızda bu ayın diğer kameri aylardan üstünlüğü anlaşılmış olur. Kur’an-ı Kerim ramazan ayından söz ederken: "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an indirildiği aydır." 121 buyuruluyor. Demek ki, ramazanı diğer kameri aylardan üstün kılan özelliklerin başında, insanlık için bir hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmesi ve inmeye başlamış olmasıdır” dedi.  Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Uzuner, “ Milletçe ailece ramazanı en iyi şekilde karşılayıp en iyi şekilde değerlendirip onun rahmet ve bereketinden yararlanmalıyız” ifadelerini kullandı. 

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