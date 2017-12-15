-MİRASA SAHİP ÇIKTIK  

Başkan Arslan, şehir merkezinde iç içe girmiş çarpık yapıların önünü açmak yerine, metruk halde bulunan konakları restore ettiklerini ve yeni konaklar inşa ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Arslan, “Metruk haldeki binaları yıkmak daha kolaydı. Ama bunu yaptığımız zaman tarihimize ve ecdadımıza ihanet etmiş olurduk. Üç beş kişiyi memnun edebilirdik ama medeniyet ve kültürümüze darbe vurmuş olurduk” dedi.

Başkan Arslan, metruk konakların restoresi ve yeni inşa edilen konakların artmasıyla birlikte, bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların konutlarının da değer kazandığına dikkat çekerek,

“O tarihlerde yıkım talebinde olan vatandaşlar restorasyonun ardından bizlere teşekkür etti, konutunun ve oturduğu semtin artı değer kazandığını, vizyonunun yenilendiğini söyledi. Şimdi bu konaklarımızı daha fonksiyonel hale getirecek adımları atacağız” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın köklü bir tarihi ve geçmişi olduğunun da altını çizen Başkan Arslan, belediye olarak hazırlanan her projede Yozgat’ı yeniden geçmişi, özü ve kaybettiği şehir ruhuyla buluşturma hedefleriyle hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

