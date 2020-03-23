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Miraç Kandili

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, yeni tip korona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı ve kandillerde camilerin kapalı tutulacağını açıklaması üzerine vatandaşlar Miraç Kandilini evlerinde idrak etti.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:12
Miraç Kandili

Yozgat'ta vatandaşlar, Miraç kandilini evlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Miraç kandilini evinde dua ederek geçiren 65 yaşındaki Çelebi Salman, "Gönlümüz isterdi ki bu mübarek geceyi camilerimizde toplu halde salavat getirerek, mevlit okuyarak, dua ederek geçirelim. Camiye gidemediğimiz için de evimizde namaz kıldık, özellikle virüsün ülkemizden gitmesi için dua ettik. Biz kendimizi düşünüyoruz. Devletimiz de bütün halkı düşünüyor. Alınan tedbir iyi oldu" dedi. Suna Salman da "Camilerin kapanmasından dolayı üzgünüz. Ancak alınması gereken tedbirler gerekiyordu. Biz de bu gecede virüsün bir an önce ülkemizden gitmesi, Kabe'mizin ve bütün camilerimizin ibadete açılması için dua ettim" diye konuştu. 

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Mirac Kandili
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