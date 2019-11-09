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Minnet ile anıyoruz

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81’nci yıldönümünde minnet ile anılacak.

Minnet ile anıyoruz

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81’nci yıldönümünde minnet ile anılacak.

09 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Minnet ile anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü münasebetiyle 10 Kasım Pazar günü anma programı düzenlenecek.
Anma kapsamında Pazar günü saat 08.50’de Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtında çelenkler sunulacak.
Aynı gün saat 09.30’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda anma programı gerçekleşecek.
Açılış ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ‘Kurtuluşun Işığında Kıvılcım Atatürk” adlı oratoryo gösterisi sunularak program sonlanacak.

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