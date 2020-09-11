Minikleri uyardı

Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların ve alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrolleri yapıldı. Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkan Vekili Mehmet Doğan, İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün, Çekerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Yavuz Şahin, ilgili diğer kurum personelleri denetime katıldı. İlçe genelinde 10 Eylül Perşembe günü yapılan denetimler kapsamında, gerek esnafa ve gerekse vatandaşlara yönelik hijyen, mesafe ve maske konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunuldu.