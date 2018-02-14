Miniklerden Zeytin Dalı

YOZGAT TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu’nun minik öğrencileri yaptıkları ‘Zeytin dalı’ karakalem ve renkli boya resim çalışmalarıyla Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.