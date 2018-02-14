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Miniklerden Zeytin Dalı

YOZGAT TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu’nun minik öğrencileri yaptıkları ‘Zeytin dalı’ karakalem ve renkli boya resim çalışmalarıyla Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.

Miniklerden Zeytin Dalı

YOZGAT TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu’nun minik öğrencileri yaptıkları ‘Zeytin dalı’ karakalem ve renkli boya resim çalışmalarıyla Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
19 Okunma
Miniklerden Zeytin Dalı

TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu4/B sınıfı öğrencileri, Öğretmen Ahmet Köseoğlu gözetiminde Afrin’deki askerlerimiz için ‘Zeytin Dalı’ çizdi, dualarla destek oldu.

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