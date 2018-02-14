Miniklerden Zeytin Dalı

TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu4/B sınıfı öğrencileri, Öğretmen Ahmet Köseoğlu gözetiminde Afrin’deki askerlerimiz için ‘Zeytin Dalı’ çizdi, dualarla destek oldu.
14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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YOZGAT TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu’nun minik öğrencileri yaptıkları ‘Zeytin dalı’ karakalem ve renkli boya resim çalışmalarıyla Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.
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