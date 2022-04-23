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Miniklerden yardım

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Bizim Ev Kreş ve Gündüz bakım evi öğrencilerinin yapmış olduğu eserler sergilenerek satışa sunuldu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
Miniklerden yardım

4-6 yaş arası öğrencilerin yapmış olduğu ebru sanatı ve geri dönüştürülebilir atıklardan oluşturulan eserlerin satışından elde edilen gelir maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılıyor. Düzenlenen sergiye Belediye Başkanı Nezih Yalçın, öğretmen Erdal Gökçe, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Minik öğrenciler tarafından yapılan serginin açılışında konuşan Yalçın “Bizim evde çocuklar hayata hazırlanıyor. Minik yavrularımızın ebru sanatıyla yaptığı resimlerle ve yine geri dönüşümlü atıklardan oluşturdukları yeni eserlerle bugün bir sergi oluşturdular. Sergiden elde edilecek gelirle Ramazan-ı Şerif'te ramazan yardım paketi hazırlanıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Çocuklarımız bu etkinlikte resim yaparak eğlenirken, öğrenirken eserlerinin satışından elde edilen gelirle yapmış oldukları yardımlar sayesinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu anlamı serginin ortaya çıkmasını sağlayan her bir çocuğumuza değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Bizim ev kreş ve gündüz bakım evi öğretmenlerinden Erdal Gökçe ise, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ebru sanatını çocuklarımıza aktarmaya çalıştık. Sergimizden elde edeceğimiz gelirle de Akdağmadeni'nde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştık. Öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.04.2022 20:29
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