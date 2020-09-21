Miniklerden temizlik çalışması

ŞEFAATLİ ilçesinin Kaykılı köyündeki cami temizliği çalışmasına minikler de destek verdi. Kaykılı köyü cami imamı Ebuzer Özdemir, camide temizlik çalışması yaptı. Özdemir’in köy çocuklarının kendisine gelerek temizlik çalışmasına yardımcı olmak istediklerini belirttiklerini, daha sonra da caminin içinde ve dışında temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Özdemir, ‘’Bu güzel gençler, temizlik yaparken hocam yardım edelim mi dediler, destek verip, gönüllü olarak çalıştılar. Yardımseverlik duygusunu çocuklarımıza yerleştirelim. Bazı şeylerin paradan çok daha değerli olduğunu bilsinler’’ dedi.