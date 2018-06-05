Miniklerden örnek kampanya

Stantlarında Türk Kızılayı’nı tanıtıcı faaliyetler gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra kendi oluşturdukları bağış kumbaralarını Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker’e teslim ettiler. Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, ‘’Yaptığınız anlamlı faaliyetlerden dolayı siz kıymetli evlatlarımızı kutluyorum. Sizin şu anda yaptığınız bağışın miktarından daha büyük ve yüce olan yardımseverlik duygunuzdur. Bu duyguyu size kazandıran ailelerinizi ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum’’ dedi.

Başkan İlker, Türk Kızılayı olarak Ramazan ayı içerisinde gerek yurtiçi gerek yurtdışında ayni ve nakdi yardım faaliyetleri yaptıklarını hatırlattı. İlker, ‘’Yardım ve dayanışma duygusunun en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayı birlik, beraberlik, rahmet ve bereket ayıdır. Bu ayda yapılan yardımlar birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirecek ve veren el ile alan el arasında köprü olacaktır. Siz değerli öğrencilerimizin kendi harçlıklarınızdan topladığınız ve bağış olarak Şubemize teslim ettiğiniz paraları Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi insanlara sizin adınıza ulaştıracağız. Siz öğrenciler 150 yılını yakın zamanda kutlayacağımız Türk Kızılayı’nın yürekleri kocaman gönüllüleri olacaksınız. Hepinize yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.