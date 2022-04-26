Miniklerden gösteri

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklere velilerde katılım sağladı. 2 gün süren etkinliklerin ilk günü okul bahçesinde gerçekleşti. Etkinlikler öğrenciler tarafından bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. 2’nci gününde ise öğrenci velilerinde katılımı ile 23 Nisan konvoyu oluşturuldu. Araçların bayrak ve balonlar ile süslenerek Yozgat turu atılıp, Çamlık Milli Parkında öğrencilerin dans gösterimleri ile etkinlikler sona erdi. Öğrencilerin eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlandıklarını belirten Özel Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi Kurucu Müdür Özlem Oğuzhan Alpavut, öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Yapılan etkinlikler ile miniklerin doyasıya eğlendiklerini vurgulayan Alpavut, ‘’Yapmış olduğumuz etkinliklerimiz ile çocuklarımıza 23 Nisan bayramının önemini anlattık. Etkinliklerimizi 2 gün devam ettirerek öğrencilerimiz doyasıya eğlendiler. İlk gün bando eşliğinde okulumuzun bahçesinde öğrencilerimiz kortej yürüyüşü yaptılar. 2’nci günümüzde yapılan etkinliklerimizi ise velilerimizin katılımları ile gerçekleştirdik. Yaklaşık 80 aracı balon ve Türk Bayrağı ile süsleyerek şehir turu yapıldı. Yapılan şehir turunda konvoyumuz herkes tarafından büyük ilgi gördü. Konvoyumuz Milli Parkımız Çamlıkta durarak öğrencilerimiz şarkı söyleyip dans gösterisi yaptılar. Büyük ilgi gören etkinliklerimiz hepimize büyük bir bayram coşkusu yaşattı. Bizde bundan sonra geleneksel hale getirdiğimiz 23 Nisan konvoy etkinliğimizin büyük ilgi ve beğeni toplamasından dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduk” dedi. Mustafa Babayiğit