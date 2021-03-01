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Miniklerden destek

BOĞAZLIYAN Belediyesi Sıfır Atık projesine miniklerde destek verdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:14
Miniklerden destek

Minikler, öğretmenleriyle birlikte topladıkları atıkları ilçenin farklı bölgelerinde konuşlandırılan katı atık kumbaralarına bıraktı. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Çevreyi çocuklarımızın emaneti olarak görüyor, Sıfır Atık ile bu emaneti geleceğe taşıyoruz. Daha temiz ve güzel bir Boğazlıyan için başlattığımız Sıfır Atık projemize destek veren tüm çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Geleceğimiz sizinle güzel!’’ ifadelerini kullandı. Coşar, Sıfır Atık projesinin doğayı korumayı, çocuklara güzel bir dünya bırakmayı, israfı önlemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi. 

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Miniklerden Destek
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