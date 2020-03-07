Miniklerden büyük destek

Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi işbirliği ile başlatılan ‘Yolun iyilik olsun Yozgat’ kampanyası devam ediyor. Kampanyaya YİMEV Vakfı Kur'an Kursu öğrencilerinden de destek geldi. Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle tarihin en büyük insanlık dramının yaşandığı İdlib'e yardım kampanyası çerçevesinde YİMEV Vakfı 4- 6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri kendilerine ait kumbaralarında biriktirmiş oldukları toplam 620 lirayı İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut'a teslim etti. Karadavut, "Minik yüreklerin duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şunu gösteriyor ki; bu millet bu birlik ve beraberliği ile her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Minik ellerin kocaman yüreklerine teşekkür ediyorum" dedi. Karadavut, tüm öğrencilere bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edip hediyeler takdim etti.