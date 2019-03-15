Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102432
ALTIN
227.938
DOLAR
5.4681
STERLİN
7.2449
EURO
6.1784

Miniklerden anlamlı kutlama

YOZGAT Küçük Eller Gündüz Bakımevi minikleri, eğitimcilerle birlikte ziyaret ettikleri Yozgat Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının ‘Tıp Bayramını’ karanfil vererek kutladı.

Miniklerden anlamlı kutlama

YOZGAT Küçük Eller Gündüz Bakımevi minikleri, eğitimcilerle birlikte ziyaret ettikleri Yozgat Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının ‘Tıp Bayramını’ karanfil vererek kutladı.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
20 Okunma
Miniklerden anlamlı kutlama

Minikler, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Akkurt’u makamında ziyaret edip, çiçek verdi. Daha sonra diğer servisleri gezerek, doktor ve hemşirelere karanfil verip, günlerini kutladı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kırsalda aile içi iletişim konuşuldu
Kırsalda aile içi iletişim konuşuldu
ORAN Yönetimi toplandı
ORAN Yönetimi toplandı
Oktay'ın programı netleşti
Oktay'ın programı netleşti
Av Yasağı başlıyor
Av Yasağı başlıyor
Sarımbey Göleti tamam gibi
Sarımbey Göleti tamam gibi
Hizmeti yerel yönetim yapar
Hizmeti yerel yönetim yapar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim