Miniklerden anlamlı kutlama

Minikler, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Akkurt’u makamında ziyaret edip, çiçek verdi. Daha sonra diğer servisleri gezerek, doktor ve hemşirelere karanfil verip, günlerini kutladı.
15 Mart 2019 Cuma 00:00
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YOZGAT Küçük Eller Gündüz Bakımevi minikleri, eğitimcilerle birlikte ziyaret ettikleri Yozgat Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının ‘Tıp Bayramını’ karanfil vererek kutladı.
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