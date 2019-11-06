Minikler Kızılay’ı tanıdı

Çözüm Koleji Anaokulu grubu, Türk Kızılayı Şubesini öğretmenleriyle birlikte ziyaret etti. Öğrenciler, Kızılay tarafından hazırlanan çadırı ve yardım malzemelerini görüp, bilgi aldı. Minik öğrencilere kurumu tanıtıcı bilgiler veren Kızılay yetkileri, Kızılay'ın görevleri de anlatıldı. Türk Kızılay'ının görev ve amacının zor durumda olan insanlara yardım etmek olduğunu, sadece afet zamanında değil ihtiyaç sahibi herkese yardım ettiğini belirtildi. Kızılayın, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, kan bağışı ve sosyal hizmet alanlarında da etkinlikler yaptığı hatırlatıldı.