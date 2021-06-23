Minikler eserlerini imzaladı

Şehit Metin Arslan İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinin düzenlediği minik kalemler imza törenine, Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile birlikte katıldı. Sınıf Öğretmeni Tolgay Cengiz rehberliğinde pandemi döneminde en sevdikleri oyuncaklarından esinlenerek, kaleme alınan 13 özgün masaldan oluşan ‘Oyuncağımın Hikayesi Pandemi Dönemi Masalları’ baskısının da tamamlanarak okurlarıyla buluşturulduğu hatırlatıldı. Öğrenciler, yazdıkları kitapları imzalayıp, Kaymakam Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan’a hediye etti. Arkan, ‘’2/A sınıfında öğrenim gören 13 öğrencimiz en sevdikleri oyuncakları öğretmenleri rehberliğinde çeşitli aşamalardan geçirerek masallaştırdılar’’ dedi, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Sınıf Öğretmeni Tolgay Cengiz de, söz uçar yazı kalır sözünden esinlenerek çocukların hayatlarında önemli yer tutan oyuncaklarını da sürece dahil edip, kalıcı bir eser bırakmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Kaymakamımız Selami Işık ise, ‘’Bu faydalı çalışmanın yazarları minik öğrencilerimize, öğretmenleri Tolgay Cengiz'e, eserlerin kitaplaştırılmasında destek sunan Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu idareci ve öğretmenlerine, ilçemiz esnafı Esinti Reklama teşekkür ederim’’ diye konuştu.