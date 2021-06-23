Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1410
ALTIN
494.901
DOLAR
8.6458
STERLİN
12.0716
EURO
10.3181

Minikler eserlerini imzaladı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde minik kalemler, yazdıkları masal kitaplarını törenle imzaladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:05
Minikler eserlerini imzaladı

Şehit Metin Arslan İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinin düzenlediği minik kalemler imza törenine, Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile birlikte katıldı. Sınıf Öğretmeni Tolgay Cengiz rehberliğinde pandemi döneminde en sevdikleri oyuncaklarından esinlenerek, kaleme alınan 13 özgün masaldan oluşan ‘Oyuncağımın Hikayesi Pandemi Dönemi Masalları’ baskısının da tamamlanarak okurlarıyla buluşturulduğu hatırlatıldı. Öğrenciler, yazdıkları kitapları imzalayıp, Kaymakam Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan’a hediye etti. Arkan, ‘’2/A sınıfında öğrenim gören 13 öğrencimiz en sevdikleri oyuncakları öğretmenleri rehberliğinde çeşitli aşamalardan geçirerek masallaştırdılar’’ dedi, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Sınıf Öğretmeni Tolgay Cengiz de, söz uçar yazı kalır sözünden esinlenerek çocukların hayatlarında önemli yer tutan oyuncaklarını da sürece dahil edip, kalıcı bir eser bırakmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Kaymakamımız Selami Işık ise, ‘’Bu faydalı çalışmanın yazarları minik öğrencilerimize, öğretmenleri Tolgay Cengiz'e, eserlerin kitaplaştırılmasında destek sunan Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu idareci ve öğretmenlerine, ilçemiz esnafı Esinti Reklama teşekkür ederim’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Minikler Eserlerini Imzaladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi yapılara koruma desteği
Tarihi yapılara koruma desteği
KAMP TURiZMi iÇiN iLK ADIM
KAMP TURiZMi iÇiN iLK ADIM
Mimarisiyle örnek oldu
Mimarisiyle örnek oldu
DOLU VE SEL ZARAR VERDi
DOLU VE SEL ZARAR VERDi
Doğalgaz bürosu açıldı
Doğalgaz bürosu açıldı
Bahadın göleti
Bahadın göleti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim