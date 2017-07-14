Minikler de unutmadı

İl Müftülüğü Merkez Kuran Kursu öğrencileri tarafından düzenlenen programa Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altunok, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran kursunun minik öğrencileri tarafından okunan şiirlerle devam etti.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, 15 Temmuz ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Vali Yardımcısı Yılmaz, vatandaşların dinimizi birinci ve doğru kaynaktan öğrenmesi gerekliliğini 15 Temmuz’da çok iyi gördüklerini ifade etti.

İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut ise Merkez Kuran Kursu öğrenci ve öğretmenlerine hazırladıkları programdan dolayı teşekkür etti.

Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut 15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını belirtti.