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Minikler çevreci olacak

YOZGAT Belediyesi ve Yozgat Katı Atık Birliği tarafından organize edilen ‘Çevre Bilinci’ eğitimleri kapsamında 6 bin 500 öğrenciye çevre eğitimi verileceği bildirildi.

Minikler çevreci olacak

YOZGAT Belediyesi ve Yozgat Katı Atık Birliği tarafından organize edilen ‘Çevre Bilinci’ eğitimleri kapsamında 6 bin 500 öğrenciye çevre eğitimi verileceği bildirildi.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Minikler çevreci olacak

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve YOKAB tarafından organize edilen eğitimlere dün itibariyle Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde start verildi. Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, 6 bin 500 öğrencinin 25 gün süre boyunca eğitim alacağını, ilkokul öğrencilerinden oluşan miniklerin alacağı eğitimle, gelecekte çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli nesillerin var olmasını amaçladıklarını ifade etti.
Miniklerin eğitim programını yürüten Çevre Mühendisi Ayça Yılmaz da eğitim kapsamında miniklere çevre temizliği, atık yönetimi, ambalaj atıklarının ayrıştırılması, doğanın korunması ve doğal kaynaklar ile yeni nesil çevreci enerjiler hakkında bilgiler aktardıklarını söyledi.
Çevre Mühendisi Ayça Durak, eğitim boyunca Yozgat’ın çevre duyarlılığı konusunda maskotu ve çevre elçisi olan Bozokcan ve Bozoknaz adlı maskotların da minikleri eğlendirerek öğrettiğini aktardı.
Ayça Durak, eğitim sonunda miniklere çevre bilincini aşılayan boyama kitapları ve bazı hediyeler takdim edildiğini sözlerine ekledi.

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