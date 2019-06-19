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Minik Dünyam projesi

İSVİÇRE Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Sorgun Araplı İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen ‘Minik Dünyam’ projesi kapsamında Sorgun’a gelen İsviçre Büyükelçiliğine görevli diplomatlar, okul ziyaretinde de bulundu.

Minik Dünyam projesi

İSVİÇRE Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Sorgun Araplı İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen ‘Minik Dünyam’ projesi kapsamında Sorgun’a gelen İsviçre Büyükelçiliğine görevli diplomatlar, okul ziyaretinde de bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Minik Dünyam projesi

Proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde izleyen ekip, bazı proje faaliyetlerine de aktif olarak katıldı. Çocuk hakları konulu öğrenciler arasında yapılan resim ve kompozisyon yarışmalarında eserlerin değerlendirilmesi, aile ziyaretlerinde bulunan ekip, yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirtti. Araplı Kasabasında ve Sorgun’da çeşitli makam ziyaretlerinde bulunan ekip, Sorgun Kerkenez Harabelerini de gezdi. 3 gün boyunca Sorgun’da misafir edilen ekip, oldukça memnun ayrıldı. 

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