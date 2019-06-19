Minik Dünyam projesi

Proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde izleyen ekip, bazı proje faaliyetlerine de aktif olarak katıldı. Çocuk hakları konulu öğrenciler arasında yapılan resim ve kompozisyon yarışmalarında eserlerin değerlendirilmesi, aile ziyaretlerinde bulunan ekip, yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirtti. Araplı Kasabasında ve Sorgun’da çeşitli makam ziyaretlerinde bulunan ekip, Sorgun Kerkenez Harabelerini de gezdi. 3 gün boyunca Sorgun’da misafir edilen ekip, oldukça memnun ayrıldı.