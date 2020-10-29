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Minare tamamlandı

SORGUN ilçesine bağlı Garipler köyündeki tarihi kilise binasının yanında bulunan caminin minaresinin yapımı da tamamlandı. Hayalet köyü andıran, yolu halen stabilize olan Garipler köyünde 1970 yılına kadar bir bölümü cami, diğer bölümü okul olarak kullanılan tarihi kilise binası, Vakıflar tarafından ‘Koruma’ altına alındı. Bu nedenle kilise binasından tahliye edilen cami için tarihi yapının yanında küçük bir cami inşa edildi. Bugüne kadar minaresi bulunmayan camiye minaresi de köylüler tarafından yapılarak tamamlandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:34
Minare tamamlandı

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Minare Tamamlandı
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