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Minare dökülüyor

YOZGAT şehrinin kurucusu Çapanoğlu ailesi tarafından inşa ettirilen tarihi Çapanoğlu Büyük Cami, restore edilmesinin ardından geçen yaklaşık 8 yıllık süre sonrasında dökülmeye başlandı.

Minare dökülüyor

YOZGAT şehrinin kurucusu Çapanoğlu ailesi tarafından inşa ettirilen tarihi Çapanoğlu Büyük Cami, restore edilmesinin ardından geçen yaklaşık 8 yıllık süre sonrasında dökülmeye başlandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Minare dökülüyor

2009 yılında restore ettirilip, cami kubbeleriyle minarenin zirvesindeki kurşun-alüminyum karışımı kaplamalar yenilenerek, 2010 yılında yeniden ibadete açıldı. Aradan geçen yaklaşık 8 yıllık süre içerisinde, minarenin kaplaması açıldı. Çapanoğlu ailesinin fertlerinden Mustafa Bey tarafından 1779‘dacaminin birinci kısmı, kardeşi Süleyman Bey tarafından da 1794-95 yıllarında ikinci kısmı inşa ettirildi. Tarihi caminin, o tarihten 2009 yılına kadar kabarmadan, kalabilen kubbe ve minareyi sarmalayan bakır kaplamanın sökülerek, yerine yapılanan bu kadar kısa sürede açılmaya başlaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Caminin minaresinde görülen açılmalara benzer, iç kısımlarda da işçilik hatalarının bulunduğu, yeniden elden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

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