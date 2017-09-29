Milli Park girişine düzenleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Cevdet Dündar Göleti çevresindeki yatırımların büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İdari Binası, Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Kompleksi ve Çamlık Milli Parkı Giriş Kulübesi inşaatlarının da sonuna gelindiğini, bir ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Şube Müdürü Eğilmez, Türkiye’nin ilk milli parkına yakışır bir giriş kulübesi inşa edildiğini belirterek, çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanacağını aktardı. Kulübenin daha kullanışla olacağını aktaran Eğilmez, kulübe içerisinde personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde projelendirildiğini vurguladı. Eğilmez, Çamlık girişi içerisinde inşa edilen İdari, Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Kompleksinin de Ekim ayı sonunda hizmete açılacağını kaydetti. Yeni idari binalar ve çamlık girişi için yaklaşık 2 milyon 500 bin lira maliyet çıkarıldığını dile getiren Eğilmez, gölet yakınında ahşap kafeterya inşa edildiğini vurguladı. Eğilmez, idari binaların yapımında ağaçların kesiminin söz konusu olmadığının altını çizerek, üç meşe ocağının sökülerek, farklı bir alana dikildiğine dikkat çekti. Binaların oturum alanının 500 metrekare alan içerisinde olduğuna vurgu yapan Eğilmez, ağaçlara zarar verilmediğini sözlerine ekledi.

