Milli birlik için toplandılar

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz 2016 günü Türkiye’nin en karanlık gecelerinden birinin yaşandığı günde, vatan hainleri mensupları FETÖ terör örgütü mensup, milli iradeye uzattığı elin, yine milli idare ile durdurulmasının ardından 2. Yılında aziz şehitleri anma ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri ele alındı.