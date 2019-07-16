MiLLi BiRLiK GÜNÜ

Yozgat Şehitliğindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik şehitleri için dua etti. Yozgat Valisi Kadir Çakır, katılımcılarla birlikte, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlikte düzenlenen törene Vali Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlikte düzenlenen programın ardından Çapanoğlu Büyük Camide şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu. Mevlit sonrasında vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

15 BAŞLIKLA ANLATILDI

Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Milli Birlik Ruhu ve Demokrasi Zaferi konulu konferans verildi. Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Arif Edip Aksu 15 madde halinde 15 Temmuz süreci ve darbeler hakkında katılımcıları bilgilendi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı konferansta şehitler için Kuranı Kerim okudu. Sinevizyon gösterisiyle 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatılarak hafızalar tazelendi ve etkinlik konferansın ardından sonlandı.