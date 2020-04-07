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Milletvekili Başer; Kandiliniz kutlu olsun

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Beraat Kandili dolayısı ile yayımladığı mesajında, ‘Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir kandili hep birlikte karşılamanın mutluluğu içindeyiz’’ dedi.

07 Nisan 2020 Salı 00:06
Milletvekili Başer; Kandiliniz kutlu olsun

Başer, Berat Kandilinin, içlerinde Allah`a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah’a yönelerek, O’nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gece olduğunu hatırlattı. Başer, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

‘Berat Kandili bizlere, hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini hatırlatmakta, nefsimizin sonu gelmez heveslerinden, tuzak ve yanıltıcı arzularından uzaklaşarak özümüze dönmemizi sağlayacak bir bilinç tazeleme imkânı sunmaktadır. Bu bilinç tazelemenin ve yenilemenin gerçekleşebilmesi için önce kendi varoluşumuzu anlamlandırmak, iç sorgulamamızı yapmak, gerekir.

Bu kutsal geceyi vesile bilerek, ülkemizin maddi ve manevi yücelişi için çalışmalıyız. Elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kalp kırmaktan kaçınmalı, ihtiraslarımızı dizginleyip küçük menfaat çekişmelerinden uzak durmalıyız, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız.  Kısaca insani ve ahlaki meziyetlerin kendi dünyamızda ve toplum hayatımızda güçlenmesine gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik, kardeşlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.’

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Milletvekili Başer; Kandiliniz Kutlu Olsun
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