Millet Kıraathanesi açıldı

Belediye Hizmet binası altında Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen tören ile hizmete girdi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, insanların kolayca ulaşabileceği bir mekanda, Millet Kıraathanesi’ni hizmete sunduklarını bildirdi.

Millet Kıraathanesi’nin sohbet odası, okuma odası, kütüphane ve grup çalışma odası olmak üzere, dört bölümden oluştuğunu aktaran Başkan Arslan,

“Burada hem çocuklarımız gençlerimiz kütüphane ortamında ders çalışma imkanı bulacaklar. Yine okuma odasında da değişik okumaların, edebi sohbetlerin, şiir, edebiyat üzerine sohbetlerin yapılacağı bir okuma odası olacak” şeklinde konuştu.

Önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Arslan, haftanın belli günlerinde yazar, şair ve edebiyatçıların programlar yapacağını sözlerine ekleyerek

“Ayrıca günün değişik saatlerinde çay ve bir takım da ikramlarımız olacak. Esnafımızı da düşünmek zorundayız. Çalışma saatini talebe göre ayarlayacağız” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından mini konser verilerek, vatandaşlara salep ikramı yapıldı.

