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Millet Bahçesine yer tahsisi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye yapılması planlanan millet bahçesi için Mükremin Göleti etrafında 259 dönümlük alanın belediyeye tahsis edildiğini söyledi.

Millet Bahçesine yer tahsisi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye yapılması planlanan millet bahçesi için Mükremin Göleti etrafında 259 dönümlük alanın belediyeye tahsis edildiğini söyledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Millet Bahçesine yer tahsisi

Millet Bahçesi Projesi'ne gösterilen alanda zeminin sağlam olmaması nedeniyle başlanamadığını ifade eden Ekinci, "Sorgun'da birlik ve beraberlik meyvesini vermeye başladı. Sözü alınan birçok yerde projeler tamamlanırken, biz Millet Bahçesi yerinin tahsisini yeni yaptırdık. Şuan projede başladığımız noktaya geri döndük. Belediyemizin girişimleri neticesinde siyasilerimizin ve Sayın Valimizin desteği ile Mükremin Gölet’i etrafında bulunan 259 dönümlük alan Millet Bahçesi için belediyemize tahsisi yapıldı" dedi.
Ekinci, projeye biran evvel başlamak istediklerini aktararak, "Millet Bahçemizin temelini atmamız gerek, hep birlikte bunu da başaracağız. Sorgun için elini taşın altına koyan, Sorgun'u bir adım ileri götürmek isteyen, gelecek nesillere daha güzel bir Sorgun bırakmak isteyen herkesle aynı taraftayız. Bizim hayallerimiz Sorgun üzerine kurulu, amacımız çabamız daha güzel bir Sorgun inşa etmek" diye konuştu. 

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