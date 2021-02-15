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Millet Bahçesi’nde inceleme

YOZGAT ‘Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi’ projesi ile ilgili bölgede incelemelerde bulunuldu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:15
Millet Bahçesi’nde inceleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Genel Müdür Yardımcısı Umut Naci Baykan, Daire Başkanı Turgay Albayrak, GEDAŞ Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedat Çiftçi, Yozgat’ta gelerek proje alanını gezip, bilgi aldı. Heyet, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile projeyle ilgili toplantı yaptıktan sonra Toprak Mahsülleri Ofisi ve Menekşe Evleri bölgesini gezdi. 
Belediye Başkanı Köse, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi’ndeki hak sahiplerine konut teslimine kadar 810 lira kira desteği, kiracılara bin 620 lira taşınma desteği vereceğini söyledi. Köse, ‘’Ayrıca rezerv alanların bulunduğu TMO’nun tapu teslimi yapıldıktan bir hafta sonra yıkımlara başlayacağız. 266 konut, 56 işyeri, 379 araçlık açık otoparkın bulunduğu büyük projemiz şehrimizin çehresini değiştirecek, hemen karşısında inşa edeceğimiz Millet Bahçesi de devasa yeşil alanlarıyla hemşehrilerimizin yeni gözdesi olacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Millet Bahçesi’nde Inceleme
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