Millet Bahçesi ihalesi tamam

ÇEKEREK İlçesinde yapımı planlanan Millet Bahçesi projesiyle ilgili ihale yapıldı. Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan Millet Bahçesi projesi için 22 firma ihaleye katıldı. 176 bin 726,60 metrekare Peyzaj Alanı, 3 bin 970,74 metrekare Sosyal Donatı alanlarıyla bölgenin en büyüğü konumunda olacağı kaydedilen Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalara sürecin tamamlanıp, yer tesliminin ardından başlanılacağı kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, proje içerisinde Bilim Merkezi, Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Tekne Turları, Mesire Alanları, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin bulunduğunu bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Projemiz tamamlandığında Çekerek'i turizmin merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacak. Çekerek Millet Bahçesi projesi hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin destekleriyle gerçeğe dönüşüyor. Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.