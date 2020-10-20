Midibüs devrildi 16 yolcu yaralandı

Kaza, dün sabah saatlerinde Araplı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Gülşehri Beldesinden Sorgun ilçe merkezine yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki belediyeye ait 66 LM 540 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ali Yüce ile birlikte toplam 16 kişi yaralandı. Kazayı haber alan sağlık ekipleri kaza akın etti. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.