MHP’den kan bağışı

Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay çalışanlarının haftasını kutlayan MHP Teşkilatları çalışmalarında başarılar diledi. MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve teşkilat üyeleri birlikte kan bağışında bulundu. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ‘’Türk Kızılayı ülkemizin dört bir yanında ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere kan bağışı topluyor. Türk Kızılayı’nın bu çalışması vatandaşlarımızın sağlıkları konusunda önemli bir çalışma. Bizde MHP teşkilatları olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız. Teşkilat üyelerimizle birlikte buraya gelerek kan bağışında bulunduk’’ dedi. Irgatoğlu, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı davranarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Verilen her kanın kurtarılan bir hayat anlamına geldiğine vurgu yapan Irgatoğlu, ‘’Bizde bu düşüncelerle 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla hem kan verdik hem de burada fedakarca hizmet veren arkadaşlarımızın haftasını kutladık’’ diye konuştu. MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay da, ‘’İnsanın hem kendi sağlığı hem de diğer vatandaşların acil ihtiyaçları durumu göz önüne alındığında kan bağışının önemi anlaşılabilir. Bugün bizler kan veriyoruz ancak yarın bizimde kan ihtiyacımız olabilir. Kan vermeye uygun tüm vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaları bu yüzden hayati önem taşıyor. Aynı zamanda 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası kutlanıyor. Tüm Türk Kızılayı çalışanlarının haftalarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.