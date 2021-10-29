Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

MHP’den kan bağışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl ve Merkez İlçe teşkilat üyeleri Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Kızılay Kan Bağış Noktasında kan bağışında bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 00:06
MHP’den kan bağışı

Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay çalışanlarının haftasını kutlayan MHP Teşkilatları çalışmalarında başarılar diledi. MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve teşkilat üyeleri birlikte kan bağışında bulundu. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ‘’Türk Kızılayı ülkemizin dört bir yanında ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere kan bağışı topluyor. Türk Kızılayı’nın bu çalışması vatandaşlarımızın sağlıkları konusunda önemli bir çalışma. Bizde MHP teşkilatları olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız. Teşkilat üyelerimizle birlikte buraya gelerek kan bağışında bulunduk’’ dedi.  Irgatoğlu, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı davranarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Verilen her kanın kurtarılan bir hayat anlamına geldiğine vurgu yapan Irgatoğlu, ‘’Bizde bu düşüncelerle 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla hem kan verdik hem de burada fedakarca hizmet veren arkadaşlarımızın haftasını kutladık’’ diye konuştu. MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay da, ‘’İnsanın hem kendi sağlığı hem de diğer vatandaşların acil ihtiyaçları durumu göz önüne alındığında kan bağışının önemi anlaşılabilir. Bugün bizler kan veriyoruz ancak yarın bizimde kan ihtiyacımız olabilir. Kan vermeye uygun tüm vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaları bu yüzden hayati önem taşıyor. Aynı zamanda 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası kutlanıyor. Tüm Türk Kızılayı çalışanlarının haftalarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MHP’den Kan BağışıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberMhpKızılayKanBağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUGÜN BAYRAM
BUGÜN BAYRAM
Kara Trenin asırlık öyküsü
Kara Trenin asırlık öyküsü
Bayan Polat’tan ziyaret
Bayan Polat’tan ziyaret
Doğa Eğitimi
Doğa Eğitimi
Yozgat Maviye yaklaşıyor
Yozgat Maviye yaklaşıyor
Yetki belgesi verildi
Yetki belgesi verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim