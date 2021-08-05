MHP'li Durmaz’dan YANGIN TEPKiSi

Durmaz, geçtiğimiz hafta, Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, kısa sürede ilçeyi tehdit eden boyutlara ulaşan orman yangınının üzüntüsünü yaşarken, ülkemizin birçok farklı ilinden gelen orman yangını haberleriyle üzüntülerinin milletçe yürek yangınına dönüştüğünü kaydetti. Durmaz, ‘’Sadece 3 gün içerisinde 35 ilimizde 125 orman yangını kayıtlara geçmiştir. Büyük bir çoğunluğu kontrol altına alınan orman yangınlarının nedenleri adli ve idari birimler tarafından araştırılmaktadır. Eğer bir sabotaj veya terör eylemi varsa Türk adaleti üzerine düşeni yapacak ve failler hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Beklentimiz, bunun bir an önce olmasıdır’’ diye konuştu. Durmaz, aynı anda onlarca noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alınma, söndürme ve soğutma çalışmaları, devletin ilgili ekiplerinin olağanüstü gayretleri ve cansiperane mücadeleleriyle devam ettiğini aktardı. Durmaz, ‘’Vatandaşlarımızın fedakarca desteği sürmektedir. Hepsine şükranlarımızı sunuyor, takdir ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu zor günler, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma ruhunun daha net ve belirgin biçimde ortaya çıktığı günlerdir. Türk devleti ve milleti, geçmişte de zor zamanlar yaşamış, birlik ve beraberlik içerisinde zorlukların üstesinden gelmiştir, Allah’ın izniyle yine gelecektir. Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur. Aziz Türk Milleti, üzerinde yaşadığı toprağı her bir değeriyle ‘vatan’ kavramının içinde değerlendirmiştir’’ ifadelerini kullandı.