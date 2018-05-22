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Mezuniyet Şenliği

ÇAYIRALAN İlçesinde, Anaokulu öğrencileri düzenlenen törenle, mezun olup, birinci sınıfa başlayacak olmanın heyecanını yaşadı.

Mezuniyet Şenliği

ÇAYIRALAN İlçesinde, Anaokulu öğrencileri düzenlenen törenle, mezun olup, birinci sınıfa başlayacak olmanın heyecanını yaşadı.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Mezuniyet Şenliği

Eğitimin ilk adımı olarak okulöncesi eğitim veren Çayıralan Anaokulu öğrencilerinin gösterisi ilgi gördü. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterilere beğenildi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Fatih Eroğlu, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, çocuğun merkez olduğu, tüm ilginin üzerinde olduğu bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği, beklemeyi, sabretmeyi öğrendiği, tüm ihtiyaçlarını karşılaması için desteklendiği ilk ortamın Anaokulu olduğunu hatırlattı. Bozdağ, ‘’Okul öncesi eğitimi dikkate alındığında anaokulların çocuklarımızın eğitim sürecinde önemli bir başlangıç noktası olduğu gerçeğini kabul etmemek mümkün değildir. Bizler eğitimciler olarak anaokulunda eğitim alan çocuklarımızın başarılarını ilköğrenim sürecinde izlemekteyiz. Çocuklarımızın öz güvenleri gelişmiş, paylaşımcı, sosyal, kendilerini çok iyi ifade edebilen bireyler olarak bu topluma kazandırma çabasındayız. Okul öncesi eğitimde temel amacımız çocuklara davranış kazandırmaktır. Kabul görmek, kabul etmek gibi sosyal kavramlar burada gelişmeye ve önem kazanmaya başlar. Yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı elde eder. Her tür bilgi grupla etkileşim halinde öğretilmektedir ve mümkün olduğunca çocukların birçok duyusuna hitap edebilecek bir öğretim planı uygulanır. Bu nedenle çocuğa evde öğretilen sistemsiz ve düz bir bilgiye oranla çok daha kalıcı ve muhakemeye olanak veren zengin bir öğrenme ortamı sağlanır’’ dedi.
Daha sonra öğrencilere hazırlanan diplomaları dağıtıldı, öğrenciler kep fırlatma töreniyle etkinliği noktaladı.

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