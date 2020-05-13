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Mezarlıkta temizlik

Özükavak Beldesi’nde belediye ekipleri tarafından çevre düzenlemesinin ardından mezarlıkta çevre düzenlemesi yapıldı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:29
Mezarlıkta temizlik

ÇEKEREK İlçesinin Özükavak Beldesinde yürütülen çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları kapsamında mezarlıkların da bakımı yapılıp, temizlendi. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belde içerisinde çevre düzenlemesi, temizlik çalışmaları ile birlikte mezarlıkta da düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Temizlik çalışmasının yanı sıra çim biçme, çevre tel örgü, ilaçlama çalışması da yaptık. Kabristanda bulunan tüm Mevtalarımızı rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun’’ dedi.    •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Mezarlıkta Temizlik
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