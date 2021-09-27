MEYVE URETiMi DÜŞTÜ

MEYVE ÜRETiMi GERiLEDi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, aile işletmesi şeklinde yürütülen meyvecilik her geçen gün gerilemeye devam ediyor. 2002 yılında 82 bin 400 hektar olan meyve bahçesi 51 bin 480 hektara geriledi. Bu yıl özellikle elma veriminin yüksek olmasına karşın, pazar payının düşük olduğu kaydedildi.

ÜRETiM ALANI DARALDI

Devlet İstatistik Kurumu (DİE) verilerine göre, Yozgat'ta 2002 yılında 82 bin 440 dekar alandan 52 bin 185 ton meyve üretilirken, 2019 yılında 55 bin 851 hektara gerileyen meyve bahçesi varlığından 43 bin 506 ton verim alındı. Geçen yıl 51 bin 480 hektar alanda meyvecilik yapıldı, 42 bin 170 ton meyve hasat edildi.

KABALI PROJESİ

Yozgat il genelinde geçen yıl 17 bin 284 ton elma, 15 bin 686 ton üzüm, 2 bin 208 ton kiraz, bin 679 ton armut, bin 141 ton şeftali olmak üzere 42 bin 170 ton meyve üretimi yapıldı. 2009 yılında Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde ilk etapta 500 dekarlık bir alan için meyvecilik projesi hazırlandı. Daha sonra, Kabalı köyü sakinlerinin de desteği ile ‘Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi’ devreye sokulup, bu kapsamda tarlalarını birleştiren köylüler, sınırları kaldırarak 10 bin 920 dekar tarım alanını projede kullanılmak üzere tahsis etti. Tahsis edilen tarım alanının 5 bin dönümlük kısmında meyve üretimine başlanıldı, oluşturulan bahçede, elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştiriciliği devam ediyor.

MEYVECİLİĞE UYGUN

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat’ın toprak yapısı ve mikro klima bölgelerinin meyve- sebze üretimi için oldukça uygun olduğuna vurgu yaparak, İlin rakımının 650-1400 metre arası değişmesinin turfanda yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğu kaydedildi. Yozgat’ta bu yıl küçük aile işletmesi bahçelerde elma yoğunluğu olduğu, dalları kıracak düzeye gelen elmanın pazar payının olmadığı, daha çok sirke yapımında kullanıldığı ifade edildi.