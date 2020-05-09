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Meydan Projesi hazır

Çekerek Belediyesi, bu yıl yapacağı yatırım ve hizmetlerle ilgili projelerini hazırlayıp, uygulama aşamasına getirdi. Belediye Başkanı Eyüp Çakır, meydanda yapılacak düzenlemenin ilçeye farklı bir hava kazandıracağını söyledi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:22
Meydan Projesi hazır

ÇEKEREK Belediyesi, ilçenin gelişmesi, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik başlattığı çalışmalardan yarım kalanları tamamlayamaya çalışırken, yeni projelerini de hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Kent Meydanı Projesi’nin hazır olduğunu, ilçenin çehresini değiştireceğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Şehirlerde tıpkı evlerimiz gibidir. Şehir merkezleri bizlerin Misafir Odasıdır. Temiz olmalıdır, estetik olmalıdır. İlçemize gelen misafirler şehir merkezinde vakit geçirebilecekleri mekanlar olmalı ve oluşturmalıyız. Bu sebeple planladığımız Yeni Kent Meydanı Projemizle şehrimize yeni renk katacağına inanarak eski Hükümet Konağı binasından başlayarak Meydanımızla bütünleşecek bir düzenlemeye başladık’’ dedi. Başkan Çakır, göreve geldiği dönemde, Şato Tesislerinde bayanların Namazlarını eda edebilecekleri bir alanın bulunmadığını, erkekler mescidinde sıra beklemek durumunda kaldıklarını hatırlattı. Çakır, ‘’Çay bahçemizde bulunan Şadırvan ise çirkin bir görüntü içerisindeydi. İnsanları tiksindirici bir hal oluşunca Şadırvanı Mescidin altında bir bölgeye taşıdık, hanım kardeşlerimize de Bayan Mescidi yaptık. Namaz Vakitlerinde Vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ise Ezan Matik kurduk’’ diye konuştu. Çekerek ilçesindeki eski Kapalı Ceza ve Tevkif Evi'nin Müzeye dönüştürülmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Çakır, bu konuda finans kaynağı talep ettiklerini, bu proje ile nesilden nesile yaşam tarzlarımızda kullanılan eşyaların sergileyerek, yeni nesillere aktarılacağını anlattı. Başkan Çakır, ‘’Çekerek Belediyesi olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemizde büyük bir eksiklik olan geniş bir mesire alanı ihtiyacımızı karşılamak amacıyla bir çalışma yaptık. Bu çalışmamız aynı zamanda Bölgemizin en büyük mesire alanı olacak şekilde planlandı. Şato Tesislerimiz yıllardır kullanımda olan bir bölgede. Kıl Çadırı altında bir bina yapılmış ama kullanım sağlanamadığından içler acısı durumdaydı. Biz göreve geldiğimizde şatonun arka bölgesinde bulunan araziyi projelendirerek dolgu işlemlerine başladık. Zeminde oturmalar meydana gelmemesi için etap etap çalışmalara başladık. Şuanda da Peyzaj çalışmalarımız devam etmekte olan bölgemiz içinde Hayvanat Bahçesi yapımı aşama aşama devam etmekte ve vatandaşlarımızdan da ciddi rağbet görmektedir’’ ifadelerini kullandı.

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Meydan Projesi Hazır
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