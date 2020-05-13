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Yozgat
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Mevsimlikler yerleşti

Yozgat’taki tarım alanlarında çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen geçici tarım işçileri, kurulan çadırlara yerleşti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:21
Mevsimlikler yerleşti

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarında çalışmak üzere her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri sağlık kontöründen geçirilip, kurulan çadırlara yerleştirildi. Tarım alanlarına yakın bölgelerde kurulan çadır kente yerleşen mevsimlik işçiler, genel kontrollerin yanında, korona virüsüne karşıda taramaya tabi tutuldu. Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Beldesindeki çadırlara yerleşen geçici tarım işçilerini Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ziyaret etti. Başkan Altıntaş, ‘’Kasabamıza her yıl düzenli olarak gelen mevsimlik işçilerin ihtiyaçları gelmeden önce giderildi. Çadırların bulunduğu bölgeyi ziyaret edip, aile fertleriyle görüşerek, iletilen eksiklikler tarafımızdan giderilmiştir’’ dedi.

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Mevsimlikler Yerleşti
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