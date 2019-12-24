Mevlana etkinlikleri

Etkinlikte öğrenciler tarafından Hz. Mevlana'nın şiirleri, hayatı, insanlığa dair sözleri, sinevizyon ve Semah gösterisi yapıldı. Etkinlik, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Canan Daşdemir, Okul Müdürleri, Öğrenci Velileri, Öğretmenler ve Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Programın Sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Hz. Mevlana'nın ölüm yıldönümü vesilesiyle icra edilen programda görev alan öğrencileri, performansları nedeniyle tebrik etti. Bozdağ, programın hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmenler ile programa iştirak eden velilere, davetlilere teşekkür etti. Bozdağ, Hz. Mevlana'nın büyük bir değer olduğunu, bu değerin kıymetinin anlaşılması, anlatılması gerektiğini ifade etti.