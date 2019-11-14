Meslek Lisesi’ne yeni bina

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Şerif Doğan ile birlikte Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezerek, incelemelerde bulundu. Ekinci, okul inşaatının en kısa zamanda bitmesi için müteahhit firmadan taleplerde bulundu. Binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkıldığı, yerine yeni bina yapıldığı bildirildi. Burada eğitim öğretim gören öğrenciler, Kız Meslek Lisesi’ne taşındı, eğitimlerini orada sürdürüyor. Yeni okul binasının depreme dayanıklı olduğu bildirildi. 24 derslik, makine, motor ve metal atölyeleri bulunan binanın kısa sürede bitirilerek, eğime açılabilmesi için çalışılıyor.