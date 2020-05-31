Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105520
ALTIN
379.357
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605

Mesire yerleri yeniden açıldı

Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık ile birlikte eteklerinde yer alan Fatih Tabiat Parkı uzun bir aradan sonra bugünden itibaren konuklarını ağırlamaya başlayacak.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:45
Mesire yerleri yeniden açıldı

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı ile ilbirlikte çamlık eteklerinde, Cevdet Dündar Göleti etrafından yer alan Tabiat Parkı uzun bir aradan sonra bugünden itibaren konuklarını kabul etmeye başlayacak. Yozgat halkının yaz dönemlerinde serinlemek, hafta sonu ve tatil günlerinde ise piknik yaptığı diğer alanlar da bugün itibariyle açıldı.
Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ildeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarla buluşturduklarını, İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşların maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabileceklerini kaydetti. Karacabey, yaptıkları çalışmalarla 2002'de 92 olan mesire yeri sayısını bugün itibariyle bin 538'e yükselttiklerine dikkati çekti. Karacabey, ‘’Covid-19 nedeniyle ziyarete kapatılmış olan 81 ilimizdeki toplam bin 538 adet mesire yerimiz gerekli önlemlerin alınmasıyla yeniden açıldı. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, alınan önlemlere uyalım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mesire Yerleri Yeniden Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
54’üncü yıla ulaştık
54’üncü yıla ulaştık
Köktürk de aramızda
Köktürk de aramızda
Yardım bekliyorlar
Yardım bekliyorlar
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış
Dünya Tütünsüz Günü…
Dünya Tütünsüz Günü…
Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki
Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim