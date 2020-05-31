Mesire yerleri yeniden açıldı

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı ile ilbirlikte çamlık eteklerinde, Cevdet Dündar Göleti etrafından yer alan Tabiat Parkı uzun bir aradan sonra bugünden itibaren konuklarını kabul etmeye başlayacak. Yozgat halkının yaz dönemlerinde serinlemek, hafta sonu ve tatil günlerinde ise piknik yaptığı diğer alanlar da bugün itibariyle açıldı.

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ildeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarla buluşturduklarını, İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşların maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabileceklerini kaydetti. Karacabey, yaptıkları çalışmalarla 2002'de 92 olan mesire yeri sayısını bugün itibariyle bin 538'e yükselttiklerine dikkati çekti. Karacabey, ‘’Covid-19 nedeniyle ziyarete kapatılmış olan 81 ilimizdeki toplam bin 538 adet mesire yerimiz gerekli önlemlerin alınmasıyla yeniden açıldı. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, alınan önlemlere uyalım’’ dedi.