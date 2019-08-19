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Mesire alanına Hayvanat Bahçesi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürdüklerini belirterek, ‘Bölgemizde büyük bir eksiklik olan geniş bir mesire alanı ihtiyacımızı karşılamak amacıyla bir çalışma yaptık. Farklı türden hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturduk’ dedi.

Mesire alanına Hayvanat Bahçesi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürdüklerini belirterek, ‘Bölgemizde büyük bir eksiklik olan geniş bir mesire alanı ihtiyacımızı karşılamak amacıyla bir çalışma yaptık. Farklı türden hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturduk’ dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 04:38
Mesire alanına Hayvanat Bahçesi

Başkan Çakır, bölgenin en büyük mesire alanı olacak şekilde yapılan planlanma ile mesire alanındaki ilk etabın tamamlandığını kaydetti. Çakır, mesire alanında çeşitli sosyal donatıların yanı sıra, farklı türden hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturup, mini bir hayvanat bahçesi kurduklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız bu hayvanları doğal ortamlarında görebilecekler. Mesire alanımızın ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızda bu alanımız daha da büyüyecek ve güzel bir hayvanat bahçesini mesire alanımız içerisinde tam anlamıyla oluşturmuş olacağız’ diye konuştu. 

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Mesire Alanına Hayvanat Bahçesi
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