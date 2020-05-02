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MESiRE ALANI HAZIR

Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan mesire alanı bölgesinin enerji hatlarının çekimi de tamamlandı. Korona virüs salgını sonrasında mesire alanının halka açılacağı kaydedildi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:39
MESiRE ALANI HAZIR

SARAYKENT ilçesinde yapımı planlanan, Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilmek üzere başlatılan mesire alanındaki çalışmaların ardından elektrik enerjisi hattı da tamamlandı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent Göleti etrafında hayata geçirilmeye çalışılan mesire alanı projesinin tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildiğini söyledi. Başkan Öçal, Saraykent halkının yıllardır ihtiyaç duyduğu mesire alanı için gerekli çalışmaların tamamlandığını, ilçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlandığını kaydetti. Öçal, "Giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve 200 metrekare restorana bağlı açık teras alanı. 7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, pergolalar, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi. İklim şartlarına uygun seçilmiş değişik cinslerde ağaç ve çiçeklerden oluşan peyzaj uygulamaları, çimlendirme alanları ve göl kenarında iskele ünitesi halkımızın hizmetine hazır hale getirildi’’ dedi. 

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MESiRE ALANI HAZIR
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